Sonic Shadow Generations: trailer svelato all’evento State of Play

Allo State of Play 2024 è stato svelato un rapido trailer sul nuovo gioco del franchise Sonic, Sonic Shadow Generations, nuova avventura dello storico personaggio prodotto in origine da SEGA, che tornerà in un nuovissimo capitolo il prossimo autunno. Nelle rapide sequenze del trailer, abbiamo visto non uno, bensì due Sonic, che sembrano ricalcare attraverso nostalgici livelli il nuovo e il vecchio gioco basato sul riccio blu più famoso del mondo videoludico.

Oltre a lui, sullo schermo è stato mostrato anche Shadow, la sua nemesi, o controparte, che forse avremo modo di controllare. Non sono state svelate altre informazioni, per il momento, ma rimaniamo in attesa di capire cosa avremo modo di scoprire entro il prossimo autunno, con Sonic Shadow Generations!

Articoli Consigliati PHYSINT: Hideo Kojima annuncia una nuova IP con Sony, che verrà sviluppata dopo Death Stranding 2 Dragon’s Dogma 2: svelato un nuovo trailer allo State of Play 2024