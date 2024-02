Dragon’s Dogma 2: svelato un nuovo trailer allo State of Play 2024

Tra i vari titoli mostrati durante lo State of Play 2024, la Capcom ha sicuramente lasciato il segno con il nuovo trailer di Dragon’s Dogma 2, che ci riporterà all’interno di un mondo fantasy dominato dalla maledizione, per così dire, di un drago immortale e di un guerriero destinato a ucciderlo, o a seguirne il fato, ovvero l’Arisen.

In Dragon’s Dogma 2, che non sappiamo ancora se si tratta di un sequel o di un remake del primo gioco uscito nel 2012, vestiremo di nuovo i panni dell’Arisen, e al fianco delle nostre pedine, affronteremo ancora questa e altre minacce, delle quali però, aspetteremo i prossimi aggiornamenti per sapere di più.

Per il momento, rimaniamo in attesa dell’uscita, fissata al 22 marzo 2024, mentre è già stata reso disponibile il pre-ordine del gioco.

