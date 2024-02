Finito questo State of Play, ce ne sarà a brevissimo un altro. Durante lo show, la director of portfolio, global third party relations di Sony Interactive Entertainment, Shawne Benson, ha infatti annunciato che il 6 febbrario se ne terrà uno tutto dedicato a Final Fantasy VII Rebirth, attesa seconda parte del remake dello storico settimo capitolo della serie Square Enix.

Qui sotto potete vedere la stream intera dello State of Play.

