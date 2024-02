Song of Nunu A League of Legends Story è disponibile per PlayStation e Xbox

Riot Forge e Tequila Works sono liete di annunciare che Song of Nunu: A League of Legends Story (trovate qui la nostra Recensione), avventura narrativa con protagonisti gli amati campioni di League of Legends Nunu e Willump, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Potete vedere il nuovo trailer qui sopra.

Sviluppato da Tequila Works e pubblicato da Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, amici inseparabili e amatissimi campioni di LoL. Camminate, arrampicatevi e scivolate lungo il Freljord, un gelido mondo pieno di bufere spaventose, lupi feroci e magie, e preparatevi a incontrare altri personaggi leggendari lungo la strada. Dovrete usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio. È inoltre disponibile un’edizione da collezione fisica (99,99 €) sul sito ufficiale qui, che contiene un peluche di Willump, un peluche di Poro, un artbook di Song of Nunu, quattro cartoline del Freljord, cinque spille smaltate da collezione, un disegno da collezione e un diorama pop-up di un fuoco da campo. Di seguito una panoramica del titolo:

Song of Nunu: A League of Legends Story è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Nintendo Switch e PC.