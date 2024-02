Genshin Impact: trailer di approfondimento sulle abilità di Gaming

La versione 4.4 “Brezza di Primavera” di Genshin Impact è disponibile su tutte le piattaforme. Il primo aggiornamento del 2024 introduce la nuova area di Liyue, la Vallata Chenyu, e nuovi completi per Xingqiu, Ganyu e Shenhe, e ripropone il Festival delle lanterne con tante ricompense. Inoltre, l’Adepta Vestale delle nuvole assumerà una forma umana e diventerà un personaggio giocabile col nome di Xianyun. Sarà disponibile anche un nuovo personaggio a quattro stelle chiamato Gaming. Inoltre, sono stati annunciati i nuovi personaggi per la versione 4.5 del gioco.

Hoyoverse ha pubblicato il trailer sulle abilità di Gaming, intitolato “Danza nella nebbia”, per il nuovo personaggio con Vision Pyro e da quattro stelle. Gaming è una guardia del servizio di comunicazione e anche un ballerino dello stile Wushou. Nel trailer vengono mostrate le sue abilità in battaglia. Potete trovare maggiori informazioni qui. Di se4guito una panoramica:

La bestia dorata emerge sputando fumo e nebbia, mentre i tamburi e i gong risuonano all’unisono. Tale è l’atmosfera che è capace di creare Gaming grazie alla danza Wushou. Ma la sua passione per questa danza non è un interesse passeggero, bensì una fortuna che lo accompagnerà per sempre.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.