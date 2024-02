Zenless Zone Zero è in sviluppo per PlayStation 5, nuovo trailer

Zenless Zone Zero (trovate qui il nostro Provato), l’ultimo ARPG urban fantasy di HoYoverse, ha rivelato un nuovissimo trailer all’ultimo State of Play e ha confermato ufficialmente che è in sviluppo per PlayStation 5. Oltre a uno stile artistico unico, musica dinamica e un gameplay di vita urbana, il gioco presenta emozionanti combattimenti d’azione che mirano ad attrarre sia i veterani dell’azione che i nuovi arrivati. Prima di questo annuncio, questo prossimo titolo è stato ufficialmente confermato anche per PC, iOS e Android. Trovate qui sopra il trailer di annuncio. Di seguito una panoramica del trailer:

Versione PlayStation 5 in sviluppo! Cari cittadini, la strada per Nuova Eridu è attualmente chiusa per lavori.

Ci scusiamo per l’inconveniente. Vi ringraziamo per il vostro sostegno e la vostra comprensione.

Vi aspettiamo a New Eridu!

In Zenless Zone Zero, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

Zenless Zone Zero uscirà su PC, mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.