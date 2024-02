Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto: disponibile la patch 3.0.1

L’ultimo aggiornamento per Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto è ora ufficialmente live. La patch aggiorna il gioco alla versione 3.0.1 e presenta una serie di correzioni, inclusa una correzione per il bug della mossa Esulta Drago. Un’altra cosa da notare è che si tratta di un enorme aggiornamento da 4,9 GB , quindi potresti dover liberare spazio sul tuo Nintendo Switch prima di poterlo installare.

Dopo aver attraversato la Via Vittoria, il Sentiero Leggendario, il Viale della Polvere di Stelle e le tranquille distese naturali di Nordivia, la parte 2: Il Disco Indaco ha in serbo per voi incontri con Pokémon intriganti e impegnativi. Nel Disco Indaco, visitate l’Istituto Mirtillo come studente in scambio e scoprite il Bioterarium. Ognuno dei quattro biomi del Bioterarium ha Pokémon distinti e il proprio clima ed ecosistema da esplorare. La caratteristica principale di questa insolita scuola è quella di enfatizzare le lotte Pokémon sotto l’oceano. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite il sito ufficiale:

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi RPG open world della serie Pokémon. Potrete godervi i capisaldi della serie (incontrare Pokémon, allearvi o lottare con loro, allenarli e scambiarli) mentre vi immergete in un nuovo ed entusiasmante tipo di avventura. In questa nuova avventura, ci sono due Professori diversi; quello che incontrerai dipenderà dalla versione del gioco che sceglierai. Farete la conoscenza di due Professori diversi (a seconda della versione di gioco scelta) e di Nemi, la vostra nuova amica. Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto sono disponibili su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni. Serebii Update: Pokémon Scarlet & Violet Version 3.0.1 is now available to download Details @ https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/smqqw9RJFW — Serebii.net (@SerebiiNet) February 1, 2024