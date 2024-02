FUNKO: ecco la nuova collezione dedicata a San Valentino

San Valentino è il giorno dell’anno in cui si celebra l’amore. Le sue origini risalgono addirittura ai tempi dell’Impero Romano, ed oggi è una delle feste più attese da tutte le coppie. Per l’occasione, Funko presenta la nuova collezione di Funko Pop! dedicata alla festa degli innamorati. Tra i personaggi più amati, soprattutto dai collezionisti più romantici, i protagonisti del cult Nightmare Before Christmas, passando per Star Wars, fino ai supereroi Marvel e DC Comics. Nessuno rinuncia al cioccolato, ed è per questo che sono disponibili le speciali scatole di quattro Pocket Pop! raffiguranti i personaggi in versione cioccolatino. Un’idea originale da regalare a tutti gli amanti della cultura pop.

Funko nasce nel 1998 da un’idea di Mike Becker, un appassionato di collezionismo. La sua missione fu quella di tutelare e aiutare altri collezionisti a trovare i pezzi più rari. Nel 2005 la società fu venduta a Brian Mariotti, che decise di espandere l’azienda puntando ad un pubblico generalista. Le prime linee del franchise, a tema Star Wars, Marvel e D.C., furono presentate nel 2010 al San Diego Comic Con, ma è solo con la prima collezione a tema Game of Thrones nel 2012 che scoppia un vero e proprio fenomeno. L’azienda si è espansa negli anni, aprendo anche flagship store in tutto il mondo, tra cui quello al quartier generale di Washington D.C., quello a Hollywood e il più recente a Dubai. In questi negozi, tra le varie attività, c’è l’esclusiva possibilità di creare il proprio Funko Pop! personalizzato. Oltre ai Funko Pop!, l’azienda propone numerosi prodotti da collezione tra cui una linea di NFT lanciata nel 2021 con la prima serie dedicata alle Tartarughe Ninja.

Articoli Consigliati Honkai Star Rail: ecco il trailer “Rivisitazione dei sogni passati” Granblue Fantasy Relink: ecco il trailer su Cagliostro

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.