Honkai Star Rail: ecco il trailer “Rivisitazione dei sogni passati”

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) il JRPG di Hoyoverse ha ricevuto nuovo trailer, intitolato “Rivisitazione dei sogni passati”. Ricordiamo che il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one. Inoltre la versione 2.0, If One Dreams At Midnight, arriverà il 6 febbraio insieme al tanto atteso nuovo regno Penacony. Di seguito la descrizione del trailer tramite YouTube:

Un oggetto smarrito. Un rumore fragoroso. Un guizzo di fuoco infernale… I torrenti della memoria si gonfiano e riempiono l’intero pianeta. — Alcuni segreti giacevano già sul fondo dell’oceano prima ancora che iniziassero i festeggiamenti.

Articoli Consigliati FUNKO: ecco la nuova collezione dedicata a San Valentino Granblue Fantasy Relink: ecco il trailer su Cagliostro

Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.