Nordcurrent acquisisce il catalogo di Cinemaware

Nordcurrent, noto sviluppatore ed editore di giochi per dispositivi mobili di successo e attore in crescita nel settore dei giochi per PC e console, annuncia con orgoglio l’acquisizione del leggendario catalogo di giochi Cinemaware da Starbreeze Entertainment. Questa mossa strategica si allinea perfettamente con la visione dell’azienda di rendere la propria divisione Nordcurrent Labs una potenza nel settore editoriale di giochi per PC e console.

L’amministratore delegato Victoria Trofimova ha commentato l’importanza strategica dell’acquisizione, affermando:

Articoli Consigliati Rise of The Ronin Anteprima: da Yokohama allo State of Play è un attimo Honkai Star Rail: ecco il trailer “Rivisitazione dei sogni passati”

Fin dall’inizio della nostra divisione di pubblicazione di giochi per PC, meno di tre anni fa, la nostra missione è stata quella di costruire una solida business unit per giochi per PC e console. L’acquisizione del catalogo Cinemaware è un passo cruciale in questo viaggio, offrendoci l’opportunità di arricchire il nostro portfolio con titoli famosi.

Conosciuto per i giochi iconici degli anni ’80 come Defender of the Crown, Wings, The King of Chicago e S.D.I, l’aggiunta dei titoli leggendari di Cinemaware migliora significativamente il portafoglio di Nordcurrent. Trofimova ha espresso entusiasmo per le prospettive, affermando:

Siamo orgogliosi di aggiungere tali titoli al nostro portfolio. Stiamo esaminando l’opportunità di rimasterizzare questi giochi per PC e console, portandoli al pubblico moderno ed evocando nostalgia tra coloro che li hanno giocati negli anni ’90. anni 80.”

Mentre i dettagli sui piani di rimasterizzazione sono ancora in fase di sviluppo, Trofimova ha rivelato che Defender of the Crown sarà il primo a sottoporsi al processo.