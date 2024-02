The Thaumaturge: il nuovo gameplay mostra una missione

11 bit studios ha pubblicato un nuovo filmato gameplay di The Thaumaturge, RPG incentrato sulla storia con scelte moralmente ambigue. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia dura oltre 7 minuti ed è commentato dagli sviluppatori.

Questa particolare missione, intitolata “To Dust, You Shall Return”, si svolge in diverse località di Varsavia, che all’epoca era sotto il giogo della Russia. Polacchi, russi ed ebrei coesistevano all’interno dei confini della città, che era culturalmente e architettonicamente fiorente prima della Seconda Guerra Mondiale, rendendola l’ambientazione perfetta per un gioco di ruolo. Prima tappa? L’elegante Hotel Imperiale, dove il protagonista Wiktor incontra Swietłana, un membro della corte dello zar che cerca disperatamente di fuggire dalla città.

Domani venerdì 2 febbraio alle ore 17:00 gli sviluppatori giocheranno trasmettendo in diretta sul loro canale Twitch ufficiale.

Qui sotto una descrizione generale del gioco:

“è un gioco di ruolo incentrato sulla storia, con scelte moralmente ambigue, che si svolge nel mondo culturalmente variegato della Varsavia di inizio Novecento. In questo mondo esistono i salatori: esseri esoterici che solo i taumaturghi possono realmente percepire e utilizzare per le loro esigenze.”

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che The Thaumaturge (che inizialmente doveva arrivare a fine 2023) sarà disponibile dal 20 febbraio su PC, con le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S che arriveranno successivamente (data precisa non ancora svelata).