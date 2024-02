SHALLAH: svelato RPG di JP Games, guidato da Hajime Tabata

Lo studio JP Games guidato da Hajime Tabata (noto per il suo apporto alla serie Final Fantasy), in collaborazione con la società di sviluppo e vendita di intelligenza artificiale Quantum Solutions, ha annunciato SHALLAH, “un gioco di ruolo all’avanguardia per adulti”, dal titolo provvisorio, che racconta una feroce battaglia di magia e stregoneria e una storia d’amore tra un umano e una dea sullo sfondo di un “mondo epico” che riprende il racconto delle Mille e una notte. L’uscita è prevista in tutto il mondo (al momento non menzionato né un periodo d’uscita né le piattaforme).

JP Games si occuperà della pianificazione e dello sviluppo generale di SHALLAH e svilupperà il gioco utilizzando il suo middleware proprietario “Pegasus World Kit”, mentre Quantum Solutions sarà proprietaria della proprietà intellettuale e fornirà il supporto necessario per massimizzare i punti di forza di JP Games nello sviluppo di contenuti, grazie al suo know-how nella progettazione di visioni del mondo, nella tecnologia e nel game design.

Ha dichiarato Tabata in un comunicato stampa:

“Quantum Solutions si è recentemente offerta di lavorare con noi su un progetto di gioco comune, e abbiamo iniziato lo sviluppo del gioco di ruolo SHALLAH, che avevamo in mente da tempo. Sarò coinvolto sia nello sviluppo che negli aspetti commerciali del progetto come produttore. Il gioco sarà annunciato ufficialmente quando sarà completamente sviluppato e sarà il primo titolo importante di JP Games, quindi rimanete sintonizzati”.

Il presidente di Quantum Solutions, Mark Pink, ha aggiunto:

“L’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica sono altamente compatibili con i giochi e saranno in grado di modificare il comportamento dei personaggi in tempo reale, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco più stimolante. Inoltre, l’IA sarà in grado di riconoscere le emozioni dei giocatori e di fornire reazioni appropriate al gioco per un’esperienza più coinvolgente. L’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica rappresenteranno un enorme passo avanti nello sviluppo dei giochi e sono entusiasta di collaborare con JP GAMES allo sviluppo di SHALLAH”.

Qui sotto l’unica immagine mostrata del gioco.