Children of the Sun: svelato nuovo puzzle/sparatutto di Devolver Digital

Il publisher Devolver Digital ha annunciato Children of the Sun, rompicapo-sparatutto tattico in sviluppo da parte di René Rother. Al momento non c’è una data d’uscita, ma è possibile scaricare la demo su Steam.

Qui sotto la descrizione del gioco, in fondo alla notizia il trailer d’annuncio:

Consumata dalla rabbia, la RAGAZZA intraprende una guerra personale contro la SETTA, abbattendone i membri uno dopo l’altro, un proiettile alla volta, finché non raggiunge il suo vero obiettivo: il CAPO. Lungo la strada svelerà l’oscura verità su questo culto misterioso e sulle atrocità commesse in nome del suo leader.

In questo rompicapo-sparatutto tattico in terza persona guidi un singolo proiettile attraverso dei livelli via via più complessi e impegnativi per uccidere i membri di una setta, attivare trappole e rimodellare lo scenario. Ogni colpo conta e la precisione spietata viene premiata. Distruggere la SETTA è estremamente soddisfacente, ma farlo con stile ancora di più.

UN PROIETTILE PER UCCIDERLI TUTTI

In Children of the Sun si fondono cecchinaggio tattico, risoluzione di enigmi e un po’ di furtività, dando vita a uno sparatutto in terza persona senza precedenti. Hai a disposizione un solo proiettile per completare ogni livello, ma al momento dell’impatto puoi cambiarne traiettoria, aggirare gli ostacoli, accelerare per sfondare le corazze e molto altro, per far sì che quell’unico colpo conti davvero.

OMICIDIO RITUALE

Vivi un’oscura storia di vendetta in cui dai la caccia a un’efferata SETTA. Children of the Sun accompagna la sua meccanica di gioco unica basata su un solo proiettile con una trama evocativa e ricca di mistero che ti vedrà vendicarti delle persone che hanno reso la tua vita un inferno e inseguire senza sosta l’enigmatico CAPO.

UCCIDI, UCCIDI E UCCIDI ANCORA

Children of the Sun è pensato per essere incredibilmente rigiocabile. Ci sono più modi per risolvere ogni livello, per incoraggiare creatività e sperimentazione, e un gratificante sistema di punteggio che premia accuratezza ed efficacia. Poi puoi controllare le classifiche online per vedere se hai fatto meglio dei tuoi amici… e del resto del mondo.