Resident Evil 4 Gold Edition annunciata da Capcom

Capcom ha annunciato la Resident Evil 4 Gold Edition, in uscita il 9 febbraio su PC, PS4, PS5 ed Xbox Series X/S, con una versione fisica disponibile successivamente, a marzo. Per l’occasi0ne è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

La Gold Edition riunisce sia la storia principale, con Leon e Ashley, che il DLC Separate Ways con Ada Wong, con i bonus della Deluxe Edition. Presente anche al modalità Mercenari.

Articoli Consigliati Tales of Kenzera ZAU: disponibile la demo per il Next Fest di Steam Death Stranding 2 On The Beach Anteprima: nuovi dettagli rivelati allo State of Play

Qui sotto una descrizione della versione base del gioco:

Sono passati sei anni dalla catastrofe biologica di Raccoon City.

L’agente Leon S. Kennedy, uno dei sopravvissuti all’incidente, è stato inviato a salvare la figlia rapita del presidente. La individua in un villaggio europeo sperduto, dove gli abitanti hanno decisamente qualcosa che non va, e il sipario si alza su una storia di salvataggi spericolati e orrori indicibili, in un intreccio di vita e morte, terrore e catarsi.

Qui sotto invece la descrizione di Separate Ways:

Separate Ways, l’anello mancante nella storia principale, è un’elettrizzante avventura survival horror che vede come protagonista Ada Wong. Vivi l’altro lato della storia attraverso i suoi occhi, mentre la sua missione e il suo destino s’intrecciano nuovamente con quelli di Leon Kennedy

Qui sotto il trailer di lancio di Resident Evil 4 Gold Edition.