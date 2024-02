Tales of Kenzera ZAU: disponibile la demo per il Next Fest di Steam

Tales of Kenzera ZAU, la nuova avventura action-platform firmata Surgent Studios sotto l’etichetta EA Originals, parteciperà alle celebrazioni per i giochi in arrivo del Next Fest di Steam, che inizierà alle 19:00 del 5 febbraio, e durerà fino al 12 febbraio. Se si vuole provare il gioco in anticipo, si può quindi scaricare la prima demo giocabile e scoprire in anteprima le due sezioni iniziali del gioco, nuove abilità e un potenziamento da sbloccare.

Inoltre, per celebrare la partecipazione al Next Fest, il fondatore di Surgent Studios, Abubakar Salim e un ospite speciale giocheranno sulla pagina di Steam del gioco. Potrete vederli collegandovi a questo link lunedì 5 febbraio alle 22:00 in diretta streaming.

In Tales of Kenzera: ZAU, il fondatore di Surgent Studios e attore nominato ai BAFTA Abubakar Salim elabora il dolore della perdita di suo padre attraverso ciò che da sempre li univa: l’amore per i videogiochi. Il gioco celebra il ricordo di una persona cara attraverso una toccante esperienza single-player in stile metroidvania, che racconta il valore della resilienza e la rinascita della speranza e del coraggio dopo un lutto.

Qui sotto la galleria con gli screenshot del gioco, ricordando che il titolo era stato svelato agli scorsi Game Awards, e uscirà il 23 aprile.