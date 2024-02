Devil May Cry Peak of Combat: in arrivo un nuovo personaggio, Eternal Nightmare V

Nebulajoy ha annunciato che un nuovo personaggio, Eternal Nightmare V, sta per fare il suo debutto in Devil May Cry Peak of Combat, il titolo per dispositivi mobile tratto dal noto brand di Capcom. Sull’account X viene mostrato il personaggio con il calendario che punta il 14 febbraio.

Qui sotto potete vedere alcune GIF.

Qui sotto la descrizione del gioco, a questo link la nostra recensione:

Devil May Cry: Peak of Combat è un gioco mobile autorizzato creato da NebulaJoy, con la profonda partecipazione del team ufficiale di CAPCOM Devil May Cry! Il gioco eredita le abilità libere, flessibili e strategiche di Devil May Cry, insieme allo stile di combattimento magnifico e senza restrizioni. Allo stesso tempo, offre ai giocatori un’esperienza combo coinvolgente grazie alla tecnologia di motion capture all’avanguardia del settore, che riproduce perfettamente le battaglie più distintive di Devil May Cry, rendendo l’esperienza più diversificata.

Qui sotto il tweet