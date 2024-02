Lightyear Frontier: annunciata la data dell’accesso anticipato, demo disponibile

Frame Break e Amplifier Studios ha annunciato la data d’uscita in accesso anticipato di Lightyear Frontier, in una remota galassia, a bordo del proprio versatile robot. Sarà disponibile dal 19 marzo su PC e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass. Inoltre, da oggi è disponibile, sia su PC che Xbox Series X/S, la versione demo.

Crea la tua fattoria intergalattica in questa pacifica avventura agricola open-world!

Costruisci un’eso-fattoria sostenibile, coltiva prodotti alieni, personalizza il tuo robot ed esplora un nuovo mondo ricco di misteri insieme ad altri tre amici.

Rilassati in un mondo pacifico

Vivi una vita all’insegna del relax mentre visiti la tua nuova casa. Goditi un’esperienza priva di stress e combattimenti, senza la necessità di dover gestire fattori quali la fame e la sete. Non dovrai fare altro che concentrarti sulla coltivazione, l’esplorazione e la scoperta!

Rilassati ascoltando la piacevole e suggestiva colonna sonora della tua fattoria cosmica!

Governa e potenzia il tuo mech

Coltiva, costruisci ed esplora con un robot personalizzabile. Scegli tra un’ampia gamma di attrezzi, sblocca nuovi miglioramenti e rendi unico il tuo robot con un vasto assortimento di verniciature e pezzi robotici.

Prenditi cura dell’ambiente

Interagisci amorevolmente con l’ecosistema: bonifica le regioni circostanti colpite da uno strano inquinamento, estirpa le erbe infestanti e mitiga le conseguenze degli eventi catastrofici. Semina nuove piante per sostituire quelle già raccolte e assicurati che la tua tenuta sia 100% sostenibile!

Pianta, coltiva, raccogli

Inizia una nuova vita seminando colture diverse! Raccogli i semi di varie piante man mano che esplori il pianeta, poi coltivali per ottenerne un ricco raccolto. Prenditi cura dei tuoi campi innaffiandoli regolarmente mentre favorisci la crescita con l’ausilio dei fertilizzanti. Commercia le colture in cambio di crediti o trasformale in materiali per la costruzione e i miglioramenti.

Crea la tua nuova casa

Crea l’eso-fattoria dei tuoi sogni trasformando le risorse in costruzioni. Afferma la tua presenza man mano che ampli la tua fattoria da una struttura basilare a vero e proprio complesso retro-futuristico. Infine, donale un tocco personale con decorazioni e schemi cromatici alternativi.

Esplora un pianeta con un passato

Avventurati nella natura incontaminata e svela gli antichi segreti di questo nuovo mondo. E con l’ausilio del tuo scanner satellitare, decifra gli indizi disseminati nei vari ambienti del pianeta e riscopri una conoscenza perduta.

Coltiva ed esplora per conto tuo o in gruppo

Mentre il tuo mech è impegnato nelle sfide che il mondo ti offre, invita liberamente tre amici perché si uniscano a te in questa avventura di insediamento ed esplorazione. Raccogli risorse per creare l’eso-fattoria definitiva e condividi con i tuoi compagni la gratificante sensazione data da un buon raccolto.

