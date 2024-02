Call of Duty Modern Warfare III e Warzone: la stagione 2 arriva il 7 febbraio

la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare III e Warzone è in arrivo con tanti nuovi contenuti il 7 febbraio. Dopo che il Gruppo Konni si è infiltrato in un’isola del Mediterraneo, conducendo esperimenti nefasti che hanno recentemente, e catastroficamente, cambiato Fortune’s Keep per sempre, tocca ai giocatori sopravvivere alla decadenza, combattendo e cacciando i non morti che arrivano da tutte le parti. Maggiori informazioni sulla Stagione 2 sono contenute nel blog post dedicato.

Il vicesceriffo Rick Grimes di The Walking Dead della AMC e il capo della stazione della CIA Kate Laswell sono i protagonisti del Battle Pass della Stagione 2. Sarà inoltre possibile giocare come Michonne, altro personaggio di The Walking Dead, grazie a un nuovo bundle operatore, disponibile nel corso della season. Con la nuova Season sarà disponibile anche un nuovo settore Blackcell, che darà accesso esclusivo a un gruppo speciale di Skin Operator non morti, guidato dallo scheletrico John Doe: sono tutti splendenti d’oro, con una sfumatura viola eterea e luminosa. Di seguito, una panoramica delle novità in arrivo per la modalità multiplayer di Call of Duty:

Articoli Consigliati Like a Dragon Infinite Wealth vende un milione di copie GeForce Now: ecco i titoli e le iniziative del quarto anniversario in arrivo a febbraio

Una vasta offerta di mappe per il multiplayer Quattro nuove mappe Core 6v6 arrivano nella Stagione 2: tre saranno completamente inedite, mentre una sarà la remaster di una mappa molto amata dai fan.

Quattro nuove mappe Core 6v6 arrivano nella Stagione 2: tre saranno completamente inedite, mentre una sarà la remaster di una mappa molto amata dai fan. Due varianti di mappa : arrivano Hordepoint e la playlist di metà stagione Vortex, due varianti di mappa a tema extraterrestre basate su Skidrow e Terminal.

: arrivano Hordepoint e la playlist di metà stagione Vortex, due varianti di mappa a tema extraterrestre basate su Skidrow e Terminal. Nuova mappa Guerra : sarà possibile assaltare un grattacielo nel centro di Urzikstan dal cielo, benvenuti nell’Operazione Tin Man.

: sarà possibile assaltare un grattacielo nel centro di Urzikstan dal cielo, benvenuti nell’Operazione Tin Man. Sei modalità di gioco : i giocatori potranno portarsi a casa una vittoria in Team Gun Game; effettuare i più spettacolari quickscope in Snipers Only; godersi il ritorno di Hordepoint e Bounty; e combattere contro i Juggernaut avversari nella Juggermosh pit.

: i giocatori potranno portarsi a casa una vittoria in Team Gun Game; effettuare i più spettacolari quickscope in Snipers Only; godersi il ritorno di Hordepoint e Bounty; e combattere contro i Juggernaut avversari nella Juggermosh pit. Ranked Play della Stagione 2 : sarà possibile richiedere le ricompense Ranked Play sbloccate nella Stagione 1, per poi continuare la sfida nella stagione 2 con nuove ricompense da guadagnare.

: sarà possibile richiedere le ricompense Ranked Play sbloccate nella Stagione 1, per poi continuare la sfida nella stagione 2 con nuove ricompense da guadagnare. Nuova Ninja Vest: per tutti i giocatori che amano utilizzare i coltelli, sarà possibile equipaggiare la Ninja Vest per muoversi silenziosamente, oltre a un coltello bonus e a un numero maggiore di stelle da lancio.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.