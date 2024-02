Final Fantasy VII Rebirth: dimensione e orario di pre-caricamento, in arrivo una demo la prossima settimana

Final Fantasy VII Rebirth, è la seconda parte del remake dedicato al settimo capitolo della serie, in arrivo in esclusiva su PlayStation 5 il 29 febbraio 2024. Per il titolo Sony ha dedicato il prossimo State of Play che si svolgerà il 6 febbraio. Recentemente è stata rivelata anche l’edizione limitata per il gioco del Gold Saucer Glitter Globe.

Il profilo Twitter di @PlayStationSize ha rivelato l’arrivo di una demo per PS5 di Final Fantasy VII Rebirth. La demo sarà disponibile appena concluso lo State of Play dedicato al gioco e includerà il Kupo Charm – Survival Set. Inoltre, è stata rivelata la dimensione del gioco e il periodo di pre-caricamento. Il gioco, nella versione 1.001.000, peserà 145.250 GB e il suo pre-caricamento sarà disponibile dal 27 febbraio. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Caratteristiche

Un’avventura indimenticabile

Esplora un vasto mondo, che prende vita con un nuovo livello di fedeltà grafica, sviluppato appositamente per sfruttare la potenza della console PS5.

Scopri una storia avvincente

Assisti al viaggio personale di ogni membro del gruppo e rafforza i loro legami per lavorare insieme e affrontare potenti nemici.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

