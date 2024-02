Banishers Ghosts of New Eden: ecco che cosa analizza il nuovo trailer

Banishers: Ghosts of New Eden sarà disponibile il 13 febbraio per PS5, Xbox Series X/S e PC, ma lo sviluppatore Don’t Nod e l’editore Focus Entertainment continuano a pubblicizzarlo. Un nuovo trailer di analisi del gameplay delinea l’ambientazione, i personaggi principali e altro ancora. Date un’occhiata al trailer qui sopra.

I giocatori si avventurano nel New Eden nel 1695 in Nord America e controllano due Banishers: Red e Antea. Dopo che Antea diventa uno spirito, Red è in missione per resuscitarla raccogliendo le vite degli altri o aiutandola ad ascendere, attenendosi al suo giuramento di Esiliatore. In combattimento, i giocatori possono passare da uno stile ad un altro senza problemi, con Red che si affida a un fucile, una spada e alle abilità del Banisher, mentre Antea usa attacchi eterei. Diversi potenziamenti per ciascun personaggio forniscono bonus all’altro, come l’aumento del danno quando si passa a un altro personaggio durante una combo. Antea può anche attraversare il mondo tramite il Velo e aprire nuovi percorsi con le sue abilità. Di seguito una panoramica del titolo:

In un mondo in cui vagano le anime dei defunti, interpreti una coppia di Banishers. Antea Duarte e Red mac Raith sono esperti cacciatori di spiriti, a cui è stato affidato l’arduo compito di spezzare una maledizione malevola e minacciosa. Dopo un attentato sconsiderato, Antea viene uccisa, lasciando il suo amante nella solitudine e nella profonda disperazione. Divisi tra il loro voto di proteggere i vivi dagli spiriti maligni e l’incubo della condizione di Antea, vagano per le inquietanti terre selvagge del Nord America per liberarla dalla sua nuova situazione. Qualunque sia il prezzo. Entra nella vita delle comunità di New Eden in un mondo afflitto da creature soprannaturali e antichi segreti. Combina i poteri spirituali di Antea e il potente arsenale di Red per sconfiggere e bandire le anime che tormentano i vivi. Scopri segreti, esplora paesaggi misteriosi e incontra personaggi memorabili ma tormentati il ​​cui destino è nelle tue mani.

Banishers: Ghosts of New Eden sarà disponibile il 13 febbraio per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.