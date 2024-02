Elgato presenta due nuove schede d’acquisizione

Elgato, un marchio di CORSAIR, ha annunciato oggi il lancio di due nuove schede di acquisizione, la 4K X e la 4K Pro. Dotate degli ultimi modelli di chipset e con specifiche tecniche di qualità superiore, queste schede di acquisizione consentono ai content creator di offrire al proprio pubblico la migliore esperienza di visualizzazione su qualunque piattaforma, mantenendo allo stesso tempo un’esperienza di gaming di altissimo livello su PS5, Xbox Series X|S, PC gaming di fascia alta o console portatili come Nintendo Switch. Il modello 4K X, una scheda USB, offre funzioni di acquisizione e pass-through fino a 4K144 mentre il modello 4K Pro, una scheda PCIe, vanta un pass-through fino a 8K60 HDR10 e acquisizione 4K60 HDR10. Ancora una volta, Elgato innalza ulteriormente il livello della tecnologia di streaming, per fornire a tutti gli appassionati degli strumenti all’avanguardia per la creazione di contenuti.

Il modello 4K X rappresenta una soluzione rivoluzionaria per tutti i content creator che prediligono la semplicità senza compromettere la qualità. Grande più o meno come uno smartphone, questa scheda di acquisizione portatile è dotata non solo di porte input/output HDMI 2.1, ma anche di connettività USB 3.2 Gen 2, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e supporto del formato HDR10. Tutte queste funzionalità consentono ai gamer di giocare e acquisire il gameplay con risoluzioni e frame rate superiori, come 4K a 120 fotogrammi al secondo, senza distorcere l’immagine video. Gli utenti con schermi con risoluzione 4K144 o superiore possono sfruttare funzioni di pass-through e acquisizione del gameplay con qualità video 4K a 144 fotogrammi al secondo. La scheda 4K X è compatibile con Windows, Mac e, per la prima volta nella storia delle schede di acquisizione, anche con i modelli di iPad più recenti dotati di porta USB-C, così da fornire un’esperienza di acquisizione realmente portatile, per giocare e acquisire contenuti ovunque vogliano.

Per gli utenti appassionati di gaming su PC alla ricerca di prestazioni di acquisizione video superiori, la scheda 4K Pro offre invece le specifiche ancora più elevate, tra cui due porte input/output HDMI 2.1 e supporto del formato HDR10. Dotata di pass-through fino a 8K60 HDR10 e funzioni di acquisizione a 4K60 HDR10, oltre al supporto VRR, questa scheda trasforma la tua configurazione con uno o due PC di alta gamma in una postazione per lo streaming in diretta di qualità professionale. Per i gamer professionisti che esigono frequenze di aggiornamento più elevate, la 4K Pro supporta il pass-through a bassa latenza fino a 240 fotogrammi al secondo con risoluzione 4K, oltre ad offrire prestazioni di acquisizione del gameplay in qualità 1080p240. Inoltre, grazie al supporto multi-app è possibile inviare il feed di acquisizione a più app, consentendo di registrare il gameplay contemporaneamente allo streaming su OBS, Discord e persino Zoom. La 4K Pro offre compatibilità esclusiva per i computer Windows tramite una connessione PCIe 2.0 x4.