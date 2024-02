Indika: teaser gameplay, e demo il 5 febbraio

11 bit studios ha pubblicato un filmato teaser sul gameplay di Indika, gioco narrativo in sviluppo da parte di Odd Meter, ambientato in una Russia alternativa di fine XIX secolo, con protagonista una giovane suora in viaggio con un insolito compagno al suo fianco, il diavolo. Inoltre, per il Next Fest, dal 5 al 12 febbraio sarà disponibile la demo su Steam. Potete vedere il nuovo trailer in fondo alla notizia, ricordandovi che il gioco, annunciato lo scorso ottobre, arriverà nel primo trimestre del 2024 (data precisa non svelata) su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Questa la descrizione del gioco:

CARATTERISTICHE:

Un gioco in terza persona dalla forte componente narrativa e dall’umorismo macabro.

Segui la giovane suora Indika nel suo viaggio alla scoperta di se stessa

Incontra il diavolo in persona, improbabile compagno di viaggio di Indika

Attraversa i paesaggi surreali della Russia visti in uno specchio distorto

Affronta i temi della religione e dell’autorità e scopri quanto ci condizionano

UNA SUORA FUORI DAL COMUNE

INDIKA è un gioco in terza persona dalla forte componente narrativa ambientato in uno strano mondo in cui le visioni religiose si scontrano con la dura realtà. Racconta la storia di una giovane suora che intraprende un viaggio alla scoperta di se stessa con un insolito compagno munito di corna al suo fianco.

Vista dall’esterno, Indika sembra la tipica suora che cerca di adattarsi alla vita difficile e monotona del monastero. Ma per quanto sia all’apparenza umile e innocente, ha anche fatto una conoscenza altamente improbabile: parla con il diavolo in persona.

L’insolito legame tra Indika e il Maligno la porta a compiere una missione al di fuori delle mura sicure del monastero. Il mondo che scopre può essere descritto solo come una folle commistione di commedia e tragedia che sembra uscita dai romanzi di Dostoevskij e Bulgakov.

PROVA UN GIOCO INDIE IN CUI SUCCEDE DI TUTTO

Le nostre credenze religiose ci rendono persone migliori o servono semplicemente a limitarci? Coloro che esercitano il controllo sulle nostre vite sono davvero quelli che dovremmo ascoltare? Indika dovrà trovare le risposte a queste e a molte altre domande prima di concludere l’odissea che le cambierà la vita.

Sviluppato da Odd Meter, un piccolo studio indipendente prima a Mosca e ora in Kazakistan, INDIKA incoraggia i giocatori a pensare in modo critico, con un pizzico di caos a rendere le cose interessanti. È un incontro di wrestling esistenziale senza esclusione di colpi. INDIKA uscirà nel 2024.

Qui sotto il teaser gameplay di Indika.