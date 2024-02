Age of Empires: il 23 febbraio ci sarà una live stream con novità sulla serie

Xbox e il team di Age of Empires terranno una live stream dal titolo “New Year, New Age” il 23 febbraio, quando qui in Italia saranno le ore 19.00, durante il quale saranno svelati aggiornamenti tra cui:

Un primo sguardo su Age of Empires Mobile

Un’anticipazione dell’atteso Age of Mythology: Retold

Una serie di aggiornamenti di Age of Empires che saranno svelati durante il 2024

Più nello specifico, come scritto nella news ufficiale d’annuncio della live:

AoE II: Definitive Edition : verrà svelata una nuova espansione incentrata sulla campagna e verrà dato uno sguardo esteso con un gameplay esclusivo.

: verrà svelata una nuova espansione incentrata sulla campagna e verrà dato uno sguardo esteso con un gameplay esclusivo. AoE III: Definitive Edition : dopo aver dato ai giocatori un nuovo modo di giocare gratuitamente nel 2023, verrà rivelato un nuovo DLC con nuove civiltà.

: dopo aver dato ai giocatori un nuovo modo di giocare gratuitamente nel 2023, verrà rivelato un nuovo DLC con nuove civiltà. AoE IV : dopo l’espansione più venduta di sempre con The Sultans Ascend, verranno condivisi aggiornamenti su una nuova stagione in arrivo e su una nuova ricompensa di gioco.

: dopo l’espansione più venduta di sempre con The Sultans Ascend, verranno condivisi aggiornamenti su una nuova stagione in arrivo e su una nuova ricompensa di gioco. AoE Mobile : TiMi Studios condividerà un’anteprima del gameplay e darà uno sguardo dietro le quinte del suo studio. Il team condividerà la sua passione per Age of Empires e la sua visione di portare il franchise ai fan nuovi e già presenti.

: TiMi Studios condividerà un’anteprima del gameplay e darà uno sguardo dietro le quinte del suo studio. Il team condividerà la sua passione per Age of Empires e la sua visione di portare il franchise ai fan nuovi e già presenti. Age of Mythology: Retold: Il team porterà dietro le quinte dello studio per mostrare come stanno sviluppando questo gioco per una nuova, moderna esperienza. I fan possono aspettarsi un reveal unico di alcune creature mitologiche da non perdere.

La diretta sarà disponibile sui seguenti canali:

L’evento sarà presentato dalla star di YouTube e fan di Age of Empires Welyn, è possibile seguirlo in diretta anche sul suo canale Twitch.

Ulteriori informazioni su “New Year, New Age” verranno rilasciati prima del 23 febbraio, tramite Xbox Wire e il sito sito ufficiale del gioco.