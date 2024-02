GTA Online: ricompense triple, regali per il Capodanno lunare e altro

Novità per GTA Online. Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

Simeon fornisce ricompense triple nelle missioni di recupero della Premium Deluxe e nelle richieste di export

Inoltre, regali per il Capodanno lunare, nuova serie della comunità e altro.

Articoli Consigliati SYNDUALITY Echo of Ada: nuovo trailer sulla personalizzazione Age of Empires: il 23 febbraio ci sarà una live stream con novità sulla serie

Aiuta il proprietario della Premium Deluxe Motorsport ottenendo auto per i suoi clienti con le richieste di export di Simeon che forniscono GTA$ e RP tripli. Portando a termine due richieste di export di veicoli, completerai la sfida settimanale attuale e otterrai 100.000 GTA$ aggiuntivi per i tuoi sforzi.



GTA$ e RP tripli nelle missioni ricevute da Simeon

Nelle missioni di recupero potrai aiutare Simeon potenziando veicoli e sabotando chi prova a minare la sua reputazione come miglior rivenditore d’auto di Los Santos. Inoltre, questa settimana otterrai GTA$ e RP tripli per i tuoi sforzi. Per affrontare queste missioni, raggiungi l’autosalone Premium Deluxe Motorsport in centro a Los Santos o chiamalo dal tuo iFruit.

Festeggiamenti per il Capodanno lunare

Stiamo celebrando l’arrivo dell’anno del drago regalando a tutti i giocatori di GTA Online la Maschera drago in legno, l’Abito Capodanno lunare rosso e la Maglietta Capodanno lunare nera al momento dell’accesso.

Inoltre, torna la settimana prossima per ricevere altri regali, oltre a ricompense speciali per accogliere il carnevale.

GTA$ e RP doppi nei lavori per i clienti dell’autofficina

Possedere un’autofficina fornisce grandi possibilità di guadagno completando i lavori per i clienti dell’autofficina. Questa settimana, appena il cliente consegna il suo veicolo, sta a te completare le richieste di personalizzazione (o decidere di fare di testa tua e avere la possibilità di ottenere dei bonus) e consegnare il prodotto finito per ricevere GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi sui veicoli da esportazione rari

La lavagna dell’autofficina propone anche delle attività subdole. Rubare un veicolo da esportazione raro e consegnarlo al porto ti fornirà ricompense doppie fino al 7 febbraio.

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze

Vai al tuo sfasciacarrozze per scoprire gli obiettivi dei Furti di questa settimana: la Benefactor LM87 (supercar), la Invetero Coquette BlackFin (muscle car) e la Bravado Greenwood (muscle car). Seleziona l’obiettivo dal computer di pianificazione dello sfasciacarrozze e scopri tutti i dettagli sull’operazione dalla parete di pianificazione.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

Questa settimana nella serie della comunità arrivano nuove attività ideate da alcuni dei migliori creatori della community di GTA Online. Questa selezione include un circuito cittadino per veicoli come quelli mostrati qui sopra, mappe stile run-and-gun, accorati tributi a Vice City, elaborate condutture al neon e altro. Ricevi GTA$ e RP tripli nella serie della comunità fino al 7 febbraio.



Shortcuts in the city di martinsquare

Sbizzarrisciti tra deviazioni e passaggi stretti che tagliano per il centro in questa pista creativa adatta a veicoli piccoli e auto compatte.



Maze Deathmatch di ZYAPOTEKA

Tieni pronto il dito sul grilletto mentre ti fai strada in questo frenetico deathmatch a squadre ambientato dentro un labirinto con a disposizione fucili a pompa d’assalto



[Yo] Rainbow Pistols di Yooo11

Esplora sei piani colorati di carneficina in questa enorme mappa run-and-gun che può ospitare fino a quattro squadre in un deathmatch a squadre o in un caotico tutti contro tutti.



Smells Like Vice City di Quantum_Krew

In questo tributo, i piloti devono evitare le folle di pedoni e l’LSPD guidando gli Stinger tra le vie sabbiose di Vespucci Beach.



{ALEE} AQUARIUM di aleeenur

Questo deathmatch è ambientato in una grande arena che sembra un acquario. Sfrutta l’acqua e le coperture per avere la meglio sugli avversari e farli rimanere muti come pesci.



– Down Under Mining – di ElusiveCaesar

Questa gara stunt trasforma la cava Davis Quartz in un torneo per piloti di Trophy Truck, con giri corti e intensi, e accessori enormi.



NEON Pipeline di REDSTAR-94

Entra nella conduttura e fatti guidare dalle luci al neon fino al traguardo in questa gara stunt gigante da punto a punto.



GTA$ e RP doppi in The Vespucci Job (Remix)

Assumi il ruolo da protagonista in The Vespucci Job (Remix), in cui un Fuggitivo deve raggiungere i checkpoint evitando un’orda di Poliziotti aggressivi. Qualunque sia il tuo ruolo, ne uscirai con ricompense doppie per tutta la settimana.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Scopri la nuova collezione di veicoli di Simeon nell’autosalone Premium Deluxe Motorsport e sfrutta il 30% di sconto su tutti questi veicoli fino al 7 febbraio:

Coil Raiden (sportiva)

(sportiva) Överflöd Imorgon (sportiva)

(sportiva) Vulcar Nebula Turbo (sportiva classica)

(sportiva classica) Bravado Verlierer (sportiva)

(sportiva) Pegassi Infernus (supercar)

Autosalone Luxury Autos e altre offerte sui veicoli

Visita l’autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per ammirare il Karin Vivanite (SUV) e la Grotti Turismo Omaggio (supercar), confrontarne le statistiche e acquistarne una (o entrambe) direttamente dalla vetrina.



Passa da Hao’s Special Works dentro l’Autoraduno di LS per scoprire di più sul nuovo progetto di Hao, una versione super pompata della Übermacht Sentinel XS (coupé), disponibile da provare e acquistare.



I piloti che partecipano alle serie di gare dell’Autoraduno di LS e finiscono sul podio per tre giorni consecutivi, vinceranno il premio della settimana: la Lampadati Michelli GT (sportiva classica). Vai all’area di prova dentro l’Autoraduno di LS per fare un giro su Weeny Issi Sport (sportiva), Ocelot Lynx (sportiva) e Schyster Deviant (muscle car).



Gira la ruota fortunata per provare a vincere il primo premio della settimana, la Declasse Mamba (sportiva classica) che puoi vedere ruotare sul podio nell’atrio del Casinò e Resort Diamond.

GTA+

Riscatta tutti i vantaggi dell’abbonamento GTA+ disponibili fino al 7 febbraio:

Albany Cavalcade XL (SUV) gratuito

Maglia Rockstar logo atomico, Giacca di capodanno, Pantaloni di capodanno, Giacca e Pantaloni Western MC

50% di GTA$ e RP in più sulle ricompense di Fotografia naturalistica

Reputazione dell’Autoraduno di Los Santos doppia

In più, un bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, la possibilità di scaricare e giocare a un assortimento a rotazione di titoli classici di Rockstar Games e altro ancora. Per tutti i dettagli, potete andare sul sito di GTA+.

SCONTI

Garage di Eclipse Blvd – 30% di sconto

Personalizzazioni del garage di Eclipse Blvd – 30% di sconto

Coil Raiden (sportiva) – 30% di sconto

Överflöd Imorgon (sportiva) – 30% di sconto

Vulcar Nebula Turbo (sportiva classica) – 30% di sconto

Bravado Verlierer (sportiva) – 30% di sconto

Pegassi Infernus (supercar) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Tirapugni | Fucile da battaglia | Fucile pesante (35% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Empia devastatrice (30% di sconto) | Fucile da cecchino | Pistola da combattimento | Fucile avanzato | Granate | Molotov | Mine di prossimità | Giubbotto antiproiettile