SYNDUALITY Echo of Ada: nuovo trailer sulla personalizzazione

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di SYNDUALITY Echo of Ada, sparatutto in terza persona a tema Sci-Fi, con mecha, in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC. Il filmato si focalizza sulla personalizzazione del proprio personaggio, le cradle e le armi, e potete vederlo in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Ambientato nel mondo di Amasia, i giocatori impersoneranno i “Drifter” alla ricerca dei cristalli AO, una rara risorsa. Il gioco permette di interagire con gli altri Drifter e di unirsi a loro per aiutarli nelle loro missioni oppure per aggredirli, intralciando i loro progressi o combattendo per depredarli delle preziose risorse. I Drifter sono accompagnati da un Magus, un’intelligenza artificiale pronta ad aiutarli sul campo di battaglia e da un CRADLE, un veicolo armato perfetto per difenderli dalle minacce di Amasia.

Il nuovo trailer del gioco mostra le varie personalizzazioni e abilità disponibili per il Magus. I giocatori possono personalizzare il volto e gli outfit dei Magus: tante opzioni per farli diventare il perfetto compagno con cui creare un legame combattendo. Anche i CRADLE saranno personalizzabili con diversi archetipi e armi, permettendo ai giocatori di trovare la combinazione perfetta per il loro stile di gioco.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di SYNDUALITY Echo of Ada, ricordandovi che il gioco era stato annunciato allo State of Play del settembre 2022, ma che al momento non ha ancora una data d’uscita.