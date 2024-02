Life By You rinviato di tre mesi

Inizialmente previsto per lo scorso settembre e poi rimandato a marzo, Life By You ha ora una nuova data d’uscita. Paradox Tectonic ha infatti annunciato che il life simulator arriverà in accesso anticipato il 4 giugno, rinviandolo dunque di tre mesi. Il posticipo permetterà al team di sviluppo di perfezionare il comparto tecnico, e migliorare ulteriormente il gameplay. Il forte legame con la community, costruito e alimentato dal team di sviluppo è stata una forza trainante per ottenere un titolo di alta qualità già dall’inizio dell’early access.

I giocatori che hanno preordinato Life By You troveranno informazioni su rimborsi e risposte aggiuntive alle proprie domande in queste FAQ. Sarà possibile aggiungere il gioco alla propria wishlist su Steam ed Epic Games Store, ma non ci saranno preorder. Il Life Begins Pack e il Nightlife Vibes Pack saranno disponibili durante il periodo di Early Access per tutti gli utenti che acquisteranno il titolo. Chiunque voglia ricevere aggiornamenti sullo sviluppo del gioco potrà farlo registrando la propria mail, in modo da poter essere aggiunto al canale Discord di Life By You, disponibile prossimamente.

Messaggio per la community da parte di Rod Humble:

Potete vedere il messaggio di Rod Humble, general manager di Paradox Tectonic, per ulteriori approfondimenti sul cambio di data di Life By You, e su ciò che la community può aspettarsi il 4 giugno nel video qui sotto.