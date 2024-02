Honor: nuovi standard nel settore delle batterie con la serie Magic

La serie HONOR Magic6 ha completato una serie di sfide per testare la durata e la potenza delle sue batterie in diversi scenari di utilizzo e condizioni esterne.

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

L’ultima tecnologia della batteria lanciata, la batteria al silicio-carbonio di seconda generazione, è in grado di ottenere eccellenti prestazioni di durata della batteria a temperature estremamente basse. Con la potenza di questa tecnologia, non ci si dovrà più preoccupare di trovarsi al freddo, come le uscite sugli sci o in montagna.

· Test sulla durata della batteria del laboratorio PhoneBuff -20℃

· Test sulla durata della batteria nella stratosfera

HONOR è il primo produttore di smartphone a studiare a fondo il materiale dell’elettrodo negativo a base di silicio che eleva la densità di potenza e la ricarica rapida a un livello superiore, ispirandosi ai progressi che Tesla ha portato nel settore automotive dal 2016. Questa è anche la prima batteria dotata di un chipset autonomo che migliora ulteriormente le prestazioni della batteria in tutti gli scenari, soprattutto in condizioni di basse temperature come -20℃.

Qui sotto il video del Magic 6 pro sulla luna, dal profilo X di Honor Italia.

#HONORMagic6 Pro ha intrapreso un viaggio straordinario attraverso le galassie! Assisti con noi alla conquista dello spazio da parte della seconda generazione di batterie al silicio-carbonio. #MWC2024 #HONORMWC2024 Maggiori informazioni su HONOR MWC2024: https://t.co/VQxHjB3raW pic.twitter.com/gR5FdvbBRa — HONOR Italia (@Honor_IT) February 1, 2024

Qui sotto il video sul test della durata della batteria da parte del canale PhoneBuff.