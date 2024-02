Creator to Creator di Sony su Marvel’s Spider-Man 2 e Spider-Man Across the Spider-Verse

I creativi odierni di Spider-Man sono cresciuti adorando i supereroi lancia-ragnatele della Marvel. Al di là dell’amore condiviso per Peter Parker e Miles Morales, queste menti creative si avvicinano al loro mestiere in modi sia sorprendentemente simili che divergenti. Esplorare come gli artisti di media differenti si avvicinano alla creazione di storie uniche con personaggi comuni è un’esperienza affascinante che non smette di stupire.

Ecco perché Sony Interactive Entertainment è entusiasta di presentare una nuova puntata della serie Creator to Creator di Sony, con la partecipazione di alcune persone chiave nella realizzazione di Marvel’s Spider-Man 2 e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Questa serie in due parti ospita:

Bryan Intihar , Direttore Creativo Senior di Insomniac Games

Jacinda Chew , Direttore Artistico Senior di Insomniac Games

Robert “Bobby” Coddington , Direttore Senior dell’Animazione, Insomniac Games

Bill Rosemann , Vicepresidente e Direttore Creativo di Marvel Games

Joaquim Dos Santos , Regista, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Kemp Powers , Regista, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Justin K Thompson, Regista, Spider-Man: Across the Spider-Verse

La prima parte della serie Creator to Creator si occupa di tutto ciò che riguarda l’autentica rappresentazione dei supereroi Marvel nei film e nei videogiochi, fino ai legami paralleli tra gli Spider-Men e i team creativi che li portano in vita. Coddington riflette sulle lezioni fondamentali apprese dagli artisti Marvel per rendere al meglio il dinamismo di questi eroi. Thompson spiega come la tecnologia si sia evoluta a tal punto da non essere più l’ostacolo principale per raccontare storie visivamente complesse, come quelle dello Spider-Verse. Chew esprime il suo entusiasmo e impegno nel creare in maniera convincente i tentacoli del Simbionte nel gioco. Per finire, Intihar sottolinea come il legame tra Peter e Miles sia un riflesso del suo stesso percorso di crescita, avvenuto insieme ai suoi colleghi di Insomniac.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 febbraio, giorno in cui verrà pubblicata la seconda parte della serie Creator to Creator di Sony con Marvel’s Spider-Man 2 e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Qui sotto il filmato sulla prima parte di questo creator to creator di Sony.