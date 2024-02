The Last of Us: Druckmann conferma che c’è un concept per il terzo capitolo

Ieri Naughty Dog ha pubblicato Grounded II, due ore di documentario (reperibile sul canale YouTube ufficiale) in cui il team californiano parla dello sviluppo di The Last of Us Parte II. Nella parte finale, il director e co-studio head Neil Druckmann ha confermato che c’è un concept per un terzo capitolo della serie, che legherebbe tutti gli episodi.

“Il primo gioco aveva un concept così puro… l’amore incondizionato di un genitore per il proprio figlio“, ha detto Druckmann. “Nel secondo, abbiamo considerato questa idea, ovvero fare giustizia per la persona amata ad ogni costo, e ci è sembrato un buon concept, che si collegava al primo gioco, basato sull’amore. Mi sembra un finale soddisfacente, se la storia dovesse concludersi qui. Un ultimo morso alla mela ed è tutto finito”.

“Il bello di lavorare in Naughty Dog è che non abbiamo obblighi, è così che funziona: “Vorremmo un altro The Last of Us, ma se voi ragazzi vi siete appassionati a qualcos’altro, vi sosterremo comunque. E’ una posizione privilegiata, non la do mai per scontata.”

e ha concluso con: “Ho pensato a lungo ad una nuova idea, e per anni non sono riuscito a trovarla, ma di recente la situazione è cambiata. Non ho una storia, ma ho questo concept, che per me è emozionante come quelli del primo e del secondo gioco, autonomo, ma che al contempo collega tutti e tre. Quindi mi sento di dire che, forse è rimasto ancora un capitolo da raccontare”.

Inoltre, Druckmann ha anche detto di come precedentemente ci fosse l’idea di un nuovo titolo con protagonista Tommy, che però venne accantonata, anche se è convinto che un giorno verrà ripresa, ma non sa se sotto forma di videogioco o di serie.