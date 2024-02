Marvel Snap: filmato e dettagli della season in arrivo, Black Order

Second Dinner ha pubblicato il video che mostra la prossima stagione in arrivo su Marvel Snap, il gioco di carte per dispositivi mobile e PC con i personaggi dell’universo Marvel. Questa nuova season si chiamerà Black Order, ed è incentrata su alcuni dei cattivi più spietati del Marvle Multiverse. Sarà disponibile da martedì 6 febbraio.

A presentare la nuova season il solito Ben Brode, con tunica da rituale mensile, mostrando con voce da vero cattivo cosa arriverà nel gioco la prossima settimana:

In primis, la carta del pass, ovvero Black Swan, costo 3 – forza 5, alla scoperta: fino alla fine del prossimo turno, le tue carte a costo 1 costano 0. La nuova carta avrà, come solito, la variante da sbloccare al livello 50. A proposito di varianti, nel pass ci saranno quelle di Death ed Ebony Maw. In mezzo, gold, crediti, booster e avatar (sempre di Death, Ebony Maw e lo stessa Black Swan).

Durante la stagione verranno poi pubblicate nuove carte:

Supergiant: Serie 5 / costo 4 – forza 5 – alla scoperta: tutte le carte giocate il prossimo turno non vengono rivelate fino alla fine della partita / (dal 6 febbraio)

Cull Obsidian: Serie 5 / costo 4 – forza 10 – puoi giocarla solo dove hai carte di costo 1 / (dal 13 febbraio)

Corvus Glaive: Serie 4 / costo 3 – forza 5: alla scoperta: scarta 2 carte dalla tua mano per avere +1 di energia massima / (dal 20 febbraio)

Proxima Midnight: Serie 5 / costo 4 – forza 7: quando viene scartata salta nella tua location con meno forza (che non sia piena) / (dal 27 febbraio)

Mostrate poi due location:

Black Vortex: aggiungi una Infinity Stone casuale alla tua mano (dal 14 febbraio)

Sanctuary II: la prima carta che giochi qui diventa una carta costo 6 casuale (dal 28 febbraio)

Inoltre arriveranno nuovi album (Artgem Heroines – Pixel Discarded – Low Cost, High Impact – DESTROY all pixels) , con nuove ricompense ed emote.

Infine, sono state mostrate alcune delle nuove varianti di Artgem che saranno disponibili nello shop dal 29 febbraio al primo marzo.

Qui sotto potete vedere il filmato della prossima season di Marvel Snap, ricordandovi che ora si stanno giocando gli ultimi giorni della stagione Planet Hulk.