Mendacium: trailer e demo disponibile del metroidvania con i rettili

The Caecus ha pubblicato un nuovo trailer per Mendacium, metroidvania con ambientazione preistorica dominato da rettili primordiali, in concomitanza con l’uscita della demo su Steam. Il gioco non ha ancora una data d’uscita. Potete vedere il nuovo filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Articoli Consigliati Marvel Snap: filmato e dettagli della season in arrivo, Black Order Welcome to ParadiZe Provato: primi passi al fianco degli zombie di Nacon

Un mondo primordiale

Un evento di estinzione incombe sul mondo preistorico dominato dai rettili. In un’epoca governata dagli istinti primordiali e dalla sopravvivenza, emergono tribù diverse che gettano le basi per un inevitabile scontro sulle risorse.

Avventuratevi in un viaggio evolutivo con un giovane e agile cacciatore rettile che trasporta un Tesseract, capace di manipolare la materia organica. Combinate il primitivo e l’avanzato mentre affrontate i nemici con lancia e trappole, e mentre li abbattete da lontano con la tecnologia magica del Tesseract. Affrontate un compito apparentemente impossibile per prevenire una catastrofe che minaccia tutta la vita e cercate di scoprirne l’origine.

Caratteristiche del gioco

Combinazione veloce di combattimenti a distanza e in mischia

Esplora un vasto mondo preistorico interconnesso, abitato da rettili in diversi stadi evolutivi.

Incontra personaggi intriganti e vivi le loro storie attraverso le missioni

Acquisisci materiali attraverso le professioni e impegnati nella trasmutazione per creare oggetti, potenziamenti e strumenti.

Esplora diversi modelli e stili di gioco con un sistema di load-out altamente personalizzabile.

Evolviti padroneggiando una serie di abilità e capacità. Aumenta la tua agilità con diverse tecniche di movimento e rafforza la tua forza consumando esemplari di esseri caduti.

Dopo la morte, si può accedere al Regno degli Spiriti, un piano situato tra la vita e la morte.

Immergiti in un mondo intricato e dipinto a mano, caratterizzato da un’estetica vibrante e da un’atmosfera criptica.

Esplora la storia dei rettili che dominano il pianeta e svelate gli enigmatici segreti che ne hanno determinato l’esistenza.

Sperimenta una ricca colonna sonora orchestrale che riecheggia la natura criptica e ultraterrena del pianeta primordiale.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Mendacium.