Avowed avrà finali multipli

Avowed di Obsidian Entertainment ha destato una notevole impressione fin dalla sua apparizione all’Xbox Developer_Direct. Sebbene i giocatori possano aspettarsi scelte e conseguenze, l’RPG in prima persona non offre storie d’amore o un sistema di approvazione per i compagni. Tuttavia, i giocatori possono comunque aspettarsi finali multipli.

Parlando con IGN, la direttrice del gioco Carrie Patel ha confermato la stessa cosa:

“Voglio dire che è un gioco Obsidian. Che altro saremmo se non avessimo dei finali diversi?”

Lo sviluppatore lo ha paragonato a The Outer Worlds e Fallout: New Vegas, che avevano anch’essi finali multipli, quindi è giusto per Avowed. Per quanto riguarda le scelte e il loro impatto sulla narrazione complessiva, Patel ha detto che si tratta più che altro di espressione del giocatore:

Bisogna affrontare la questione con un certo margine di manovra, sia per quanto riguarda la diffusione e la collocazione delle conseguenze, sia per quanto riguarda la loro natura. Alcune cose devono avere esiti sorprendenti ma credibili. Se tutto si svolge esattamente come ci si aspetta, potrebbe risultare un po’ noioso. Allo stesso tempo, non è necessario che tutte le missioni abbiano conseguenze che distruggono il mondo. Alcune hanno assolutamente un impatto enorme sui personaggi del mondo circostante, ma a volte la storia che si sta vivendo è solo profondamente personale per i personaggi coinvolti. E anche questo va bene.

Avowed verrà lanciato nell’autunno del 2024 per Xbox Series X/S e PC.