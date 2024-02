Overwatch 2: la stagione 9 arriverà il 13 febbraio

Overwatch 2 di Blizzard Entertainment riceverà la sua nona stagione, Champions, il 13 febbraio. Un trailer sarà presentato in anteprima il 7 febbraio e, in base alla miniatura, sembra che lo sviluppatore illustrerà i cambiamenti in arrivo per il gioco competitivo.

La Stagione 9 segna diverse altre modifiche al bilanciamento, tra cui i Tank e i Damage dealer riceveranno una versione attenuata della passiva dei Support. In questo modo gli altri eroi potranno rigenerare la salute, anche se a un ritmo più lento. Se da un lato incoraggia le giocate individuali, dall’altro dovrebbe alleggerire la pressione sui Support.

Articoli Consigliati Silent Hill The Short Message Recensione: l’inferno a portata di smartphone Avowed avrà finali multipli

Resta da vedere in che modo questo sistema consentirà ai fiancheggiatori come Genji e Tracer. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui contenuti e sulle modifiche della Stagione 9.

Overwatch 2 è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch, con oltre 50 milioni di utenti. Quest’anno riceverà una nuova modalità PvP, Scontro, oltre a una rielaborazione di Hanamura chiamata Hanaoka. Anche Venture e Space Ranger si uniranno al roster nelle Stagioni 10 e 12.