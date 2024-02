Call of Duty Mobile: la stagione 2 Lunar Dragon arriva l’8 febbraio

Il 2024 è l’Anno del Drago e con Call of Duty: Mobile Stagione 2 – Lunar Dragon lo si potrà festeggiare alla grande. Potete vedere il trailer della stagione 2 qui sopra. Nel gioco mobile di Call o f Duty, la Stagione 2 – Lunar Dragon arriva ufficialmente l’8 febbraio. Per maggiori dettagli è disponibile il blog post ufficiale. La nuova stagione aggiunge:

Nuk3town : una mappa multigiocatore a tema Anno del Drago;

: una mappa multigiocatore a tema Anno del Drago; meccanica del jetpack da utilizzare nella modalità multigiocatore Boost Assault;

la nuova classe Jet Boost Battle Royale.

Di seguito una panoramica:

Il drago è un simbolo di potere, forza e buona sorte. Festeggia con una mappa Nuk3town a tema Anno del Drago, muoviti con l’agilità di un drago scegliendo la nuova classe Battle royale Spinta jet e giocando nella modalità multigiocatore Assalto potenziato, dimostra la tua abilità ai fornelli sulla piattaforma fluttuante di Isolated e molto altro. Il Battle Pass Drago lunare include contenuti gratuiti e premium, tra cui nuove skin operatore, progetti arma, biglietti da visita e ulteriori punti Call of Duty (PC) da utilizzare per il tuo prossimo Premium Pass o acquisto nel negozio. In questa stagione, i livelli del Battle Pass gratuito includono strepitose novità come la classe Battle royale Spinta jet e il nuovo fucile d’assalto Type 19. Le offerte gratuite più interessanti degli altri livelli includono una serie di mimetiche, progetti arma e l’AGR 556 – Lume di candela al livello 50.

Nuk3town Anno del Drago

Festeggia alla grande nella versione Anno del Drago di Nuk3town. Immersa nella natura, questa versione serale della storica mappa rende omaggio al drago in uno scenario futuristico che metterà alla prova anche gli operatori più abili.

Modalità Assalto potenziato

Scendi in campo con un jetpack in questa nuova modalità multigiocatore. Usalo per saltare più in alto, scivolare più lontano e correre sulle pareti. Questa modalità sarà apprezzata sia dalle nuove reclute, sia dai veterani delle azioni potenziate dal jetpack introdotte in Call of Duty: Advanced Warfare.

Battle royale: piattaforma fluttuante con nuovi minigiochi, nuova classe

Festeggia l’Anno del Drago con un aggiornamento della piattaforma fluttuante in Battle royale e sfreccia sopra gli operatori nemici con la nuova classe Spinta jet.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.