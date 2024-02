Fate Samurai Remnant: il DLC 1 arriva il 9 febbraio

Il contenuto scaricabile di Fate/Samurai Remnant, intitolato “Record’s Fragment: Keian Command Championship”, verrà lanciato il 9 febbraio hanno annunciato l’editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force . Nel 2024 seguiranno altri due episodi con contenuti scaricabili. Ecco la sinossi della storia del contenuto scaricabile:

Il boss di Babyloni-ya convoca Padroni e Servitori in un’arena misteriosa, dove annuncia improvvisamente l’inizio del Campionato del Comando Keian.

Di seguito una panoramica del gioco:

In Fate/Samurai Remnant, i giocatori controllano Miyamoto Iori, un maestro che ha studiato lo stile di scherma Niten Ichiryu. Combattete al fianco di Saber, un servitore che possiede una forza superiore a quella degli umani. Di fronte a nemici al di fuori del controllo umano, i giocatori potranno istruire il proprio servitore ad attaccare con potenti tecniche magiche, o persino prendere il controllo diretto del servitore per attaccare lo sciame nemico. Le dinamiche scene di battaglia tra servitori aiutano a elevare l’ azione a nuovi livelli e sono concorsi imperdibili per i fan della serie. Durante il gioco, i giocatori hanno la possibilità di esplorare la città di Edo, dove case a schiera, residenze di samurai e bordelli si affiancano. Qui, molte persone frequentano le strade e prendono vita personaggi disegnati con un distinto tocco giapponese. Mentre seguono la storia del “Waxing Moon Ritual”, i giocatori potranno interagire con vari personaggi e animali in città, esplorare una varietà di aree e affrontare una vasta gamma di sfide mentre combattono per la sopravvivenza nell’ultimo Guerra del Santo Graal.

Fate/Samurai Remnant è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

DLC Vol.1 "Record's Fragment: Keian Command Championship" will be released on February 9th!

The boss of Babyloni-ya summons Masters and Servants to a strange arena. The mysterious tournament is about to begin…

