Electronic Arts ha rivelato che il simulatore sportivo intitolato Skate, arriverà anche su Steam insieme al suo rilascio sulla piattaforma di EA, così come sulle console. L’annuncio è stato dato tramite un post su Twitter, con una breve clip che potete vedere qui sotto. Per ragioni di contesto, lo studio che lavora su Skate, Full Circle, ha consentito ai giocatori di provare il gioco attraverso vari test di gioco disponibili esclusivamente sull’app EA.

Full Circle ha rilasciato aggiornamenti regolari sullo sviluppo del gioco. Nel luglio 2023, lo studio aveva promesso ulteriori test di gioco per le versioni console del gioco. Considerando quanto il gioco sembra essere ancora in fase iniziale, tuttavia, al momento non è noto quando lo studio rilascerà una beta o un alpha test più grande che inviti più giocatori a provare il gioco. Nel frattempo, tuttavia, lo studio ha rilasciato video che mostrano gli aggiornamenti di Skate . Uno di questi video, pubblicato nel giugno 2023, mostrava anche alcuni trucchi stupendi. La cosa più vicina a una finestra di rilascio ufficiale per Skate è dopo aprile 2024, secondo un rapporto trimestrale sugli utili di maggio 2023. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Diventa uno skate. insider per avere la possibilità di giocare e plasmare il futuro del gioco.

