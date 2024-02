Star Wars Jedi Survivor vince il Grammy per la migliore colonna sonora di un videogioco

Star Wars Jedi: Survivor ha vinto il Grammy di questa edizione per la migliore colonna sonora di un videogioco. Il premio, per la migliore colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi, viene assegnato al miglior compositore “per una colonna sonora originale creata appositamente per, o come accompagnamento a, videogiochi e altri media interattivi”. Quest’anno il premio è stato vinto da Stephen Barton e Gordy Haab, per la colonna sonora di Star Wars Jedi: Survivor.

Altri candidati quest’anno sono stati Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy e Stray Gods: The Roleplaying Musical. Quest’anno è stato il secondo anno in cui i Grammy hanno assegnato un premio dedicato ai videogiochi. Il premio ha fatto il suo debutto lo scorso anno, quando Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök vinse, battendo Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians of The Galaxy e Old World.

Secondo la Recording Academy, il premio “riconosce l’eccellenza negli album di colonne sonore composti prevalentemente da colonne sonore originali e creati appositamente per, o come complemento, a un videogioco attuale o ad altri media interattivi rilasciati entro il periodo di qualificazione“.

In una dichiarazione rilasciata nel 2022 in cui riconosceva cinque nuove categorie, inclusa la colonna sonora dei videogiochi, il CEO della Recording Academy Harvey Mason Jr ha dichiarato:

Siamo così entusiasti di onorare queste diverse comunità di creatori di musica attraverso i premi e gli emendamenti appena istituiti e di continuare a coltivare un ambiente che ispira il cambiamento, il progresso e la collaborazione. La massima priorità dell’Academy è rappresentare in modo efficace il mondo della musica che serviamo e, ogni anno, ciò implica ascoltare i nostri membri e garantire che le nostre regole e linee guida riflettano il nostro settore in continua evoluzione.

