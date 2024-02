Final Fantasy XIV Online: annunciata la data di inizio open beta su Xbox Series

Square Enix ha annunciato la data di inizio dell’open beta di Final Fantasy XIV su Xbox Series X/S. Secondo l’editore, la beta aperta inizierà mercoledì 21 febbraio alle 8:00 GMT. Chiunque abbia già un account Final Fantasy 14 su un’altra piattaforma non potrà partecipare alla beta aperta, poiché per ora è progettata esclusivamente per i nuovi arrivati. Di seguito la dichiarazione di Square Enix:

L’open beta test sarà disponibile solo per i nuovi giocatori che giocheranno a Final Fantasy 14 per la prima volta. Cogliete questa opportunità per invitare i vostri amici possessori di Xbox che non hanno mai sperimentato il mondo in continua espansione di Final Fantasy XIV e avventurarvi insieme. Chiediamo a tutti i giocatori che desiderano giocare a Final Fantasy XIV su Xbox con un account Square Enix esistente e i suoi personaggi associati, di attendere fino al lancio completo di Xbox dopo la conclusione dell’open beta test.

I giocatori che hanno già una licenza del gioco registrata sul proprio account Square Enix potranno comunque giocare quando sarà lanciato completamente su Xbox, ma dovranno rinunciare alla beta aperta. L’editore prevede di lanciare completamente la versione Xbox Series X/S immediatamente dopo la fine della beta aperta, ma la data “sarà determinata dopo revisioni approfondite”. I giocatori beta potranno trasferire i propri dati alla versione finale. È stato annunciato ufficialmente nel giugno 2023 che Final Fantasy XIV sarebbe arrivato nella serie X/S, quando il boss di Xbox Phil Spencer ha fatto un’apparizione a sorpresa al Final Fantasy XIV Fan Festival di Las Vegas. Secondo Xbox, la versione Series X del gioco supporterà la grafica 4K, mentre entrambe le versioni Series X e Series S beneficeranno di tempi di caricamento rapidi. La prova gratuita estesa, disponibile su PC e console PlayStation, sarà applicabile anche su Xbox. Ciò significa che i giocatori potranno giocare all’intero gioco base A Realm Reborn, così come alle prime due espansioni Heavensward e Stormblood, fino al livello 70 senza restrizioni sul tempo di gioco. Una volta che i giocatori raggiungono il livello 70, dovranno pagare una quota mensile per continuare a giocare.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

