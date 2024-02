Konami annuncia nuovi titoli VR e IA di Yu-Gi-Oh!

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è lieta di annunciare che un nuovo titolo digitale di Yu-Gi-Oh!, che entusiasmerà i Duellanti nostalgici di tutto il mondo, è attualmente in fase di sviluppo. Come se non bastasse, KONAMI ha mostrato i primi Duelli con una tecnologia VR e IA. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica:

Rivivete i primi Duelli con Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

Mostrato per la prima volta durante l’evento speciale “Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY” a Tokyo, Giappone, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection è il nuovo titolo digitale in fase di sviluppo, che commemorerà il 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!. In arrivo su Nintendo Switch e Steam, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection raccoglie i primi giochi Yu-Gi-Oh! prodotti. La collezione includerà titoli mai pubblicati in Occidente. Un titolo è già stato confermato: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists, uscito nel 2000 per Game Boy Color, gioco che in precedenza era stato rilasciato solo in Giappone. Ulteriori dettagli saranno annunciati in futuro, quindi restate sintonizzati.

Preparatevi a Duellare in VR

Durante l’evento “Yu-Gi-Oh! Duel: Monsters The Legend of Duelist Quarter Century”, i Duellanti hanno potuto immergersi in una nuovissima esperienza di Yu-Gi-Oh! che combina il mondo del gioco mobile e PC Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS con la tecnologia VR. “Yu-Gi-Oh! Duel Links presents SOLID VISION EXPERIMENT” porta in vita le carte in un immersivo spazio VR. I giocatori potranno partecipare a un Duello realistico all’interno del mondo di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, con mostri iconici come Drago Bianco Occhi Blu, che prenderanno vita in un innovato mondo 3D.

Un nuovo modo di Duellare in “Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL x AI Project”

“Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY” ha mostrato i primi Duelli Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL con avversari gestiti da un’IA intelligente in grado di migliorare le proprie tecniche Duello dopo Duello. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, che si appresta a celebrare il suo 2° anniversario, è l’edizione definitiva del gioco di carte competitivo. “Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL x AI Project” è un progetto ideato per offrire nuovi modi di giocare a Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL introducendo l’IA in-game. I giocatori potranno così Duellare contro IA generate da programmi esterni. Nel corso dell’evento, inoltre, sono stati mostrati i processi di apprendimento dell’IA, dai modelli di scelta delle azioni alla quantificazione delle percentuali di vittoria in base all’andamento dei Duelli, fino alla previsione delle carte da giocare.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.