Honkai star Rail: ecco il trailer “Lullaby” su Black Swan

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) il JRPG di Hoyoverse ha ricevuto nuovo trailer dedicato a Black Swan, intitolato “Lullaby”. Ricordiamo che il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one. Inoltre la versione 2.0, If One Dreams At Midnight, arriverà il 6 febbraio insieme al tanto atteso nuovo regno Penacony. Di seguito la descrizione del trailer tramite YouTube:

Il primo coniglio è malato, il secondo lo vede. Il terzo coniglio cerca la medicina e il quarto l’infuso. Passare è il quinto coniglio, e portare il corpo fa il sesto. Scavare è il settimo coniglio, e seppellire fa l’ottavo. Crollare e piangere è il nono coniglio, e chiedere fa il decimo. Risponde il nono coniglio: oh, il quinto se n’è andato. Se n’è andato e non tornerà mai più.

Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.