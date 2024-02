Suicide Squad Kill The Justice League è in cima alle classifiche UK

Suicide Squad: Kill the Justice League è il gioco fisico numero uno più venduto nella classifica britannica di questa settimana. Secondo Christopher Dring di GamesIndustry.biz, il gioco ha conquistato il primo posto questa settimana, dopo Persona 3 Reload. Dring sottolinea inoltre che Suicide Squad ha venduto meno giochi fisici al momento del lancio nel Regno Unito rispetto a Tekken 8, ma ha venduto più di The Last of Us 2 Remastered. Va ovviamente notato che The Last of Us 2 Remastered offriva un aggiornamento per i possessori della versione PS4, che avrebbe avuto un chiaro impatto sulle vendite fisiche. Secondo le statistiche di Dring, il lancio fisico di il titolo nel Regno Unito rappresenta circa la metà di quello che il gioco Guardiani della Galassia ha venduto nella sua prima settimana nel paese. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC.

As a point of comparison, it did about half of Guardians of the Galaxy. — Christopher Dring (@Chris_Dring) February 4, 2024