Intel, Acer e ESL FACEIT Group rinnovano la partnership per le competizioni di DOTA 2 e Counter-Strike

ESL FACEIT Group (EFG) l’azienda leader nel settore degli esport e dell’intrattenimento videoludico e Intel hanno annunciato l’estensione e l’ampliamento della propria partnership con Acer, quale partner esclusivo OEM, che con il brand gaming Predator sarà al servizio delle competizioni EFG di Counter-Strike 2 e Dota 2 per tutto il 2024.

● Intel ha scelto Acer Predator come partner OEM esclusivo di EFG per le competizioni CounterStrike 2 e Dota 2 di quest’anno.

● Per i videogame Counter-Strike di EFG, la partnership include gli eventi Intel Extreme Masters, ESL Challenger e ora ESL Pro League.

● Per i prodotti Dota 2 di EFG, la partnership copre le competizioni ESL One e DreamLeague. Intel ed EFG collaborano in partnership nel settore degli esport da oltre 20 anni, promuovendo e coltivando una community appassionata attraverso eventi esport, attivazioni e opportunità a livello mondiale. La loro visione è condivisa da Acer e il desiderio reciproco di consolidare la propria presenza, innovare e offrire esperienze memorabili è stato il catalizzatore del successo, e ora del rinnovo, della loro partnership. Questa collaborazione vede Acer Predator diventare il partner OEM esclusivo per un numero di competizioni EFG di Counter-Strike 2 e Dota 2 mai visto prima, tra cui:

● Gli Intel Extreme Masters (IEM) 2024 di Chengdu, Cina, Dallas, Stati Uniti, e Colonia,Germania, oltre a IEM Fall.

● Le Stagioni 19 e 20 della ESL Pro League.

● Le competizioni ESL Challenger che si svolgeranno a Jönköping, in Svezia; ad Atlanta,

negli Stati Uniti; a Katowice, in Polonia; e in un’altra location non ancora annunciata.

● Le Stagioni 21, 22 e 23 online della DreamLeague.

● Le competizioni ESL One del 2024, tra cui la ESL One Birmingham e la ESL One Asia.

Bastian Veiser, Director Partner Management di EFG, ha dichiarato:

Sia in eventi offline che online Acer ed EFG continueranno nei prossimi mesi a presentare tecnologia gaming Intel all’avanguardia, disponibile nei laptop Predator Helios 16, Predator Helios 18 e Predator Helios Neo e nei desktop della serie Predator Orion. Grazie a questa partnership, Acer Predator avrà visibilità negli eventi fisici e online offrendo ai fan la possibilità di poter toccare con mano tecnologie innovative in ambito gaming. Il prossimo evento in partnership è IEM Katowice 2024, che si svolgerà dall’8 all’11 febbraio. Acer dimostra costantemente il proprio impegno nel supportare gli esport e offrire esperienze eccezionali ai fan di tutto il mondo; siamo entusiasti di rinnovare ed espandere la nostra partnership per un altro anno. Questa collaborazione ha già portato un valore aggiunto ai prodotti EFG e alle rispettive comunità di gamer, e non vediamo l’ora di continuare a innovare con Intel e Acer nel 2024.

Roger Chandler, Vicepresident e General Manager, Enthusiast PC and Workstation Segment di Intel, ha aggiunto:

I desktop e laptop Predator di Acer continuano a mostrare le incredibili prestazioni di gioco, rese possibili grazie ai processori Intel Core; siamo entusiasti di continuare a collaborare con Acer e EFG per il 2024.