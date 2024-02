Wakerunners: demo disponibile e nuovo trailer

Annunciato ufficialmente a metà gennaio, da oggi 5 e fino al 12 febbraio, Wakerunners è giocabile nella versione demo su Steam per il Next Fest. Inoltre, il team MINTROCKET, ha pubblicato anche un nuovo trailer per il suo titolo action a squadre 4v4 o 5v5 ambientato in un futuro prossimo della Terra. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Conquista i tuoi avversari con controlli precisi di accelerazione e decelerazione!

Per sconfiggere gli avversari, utilizzate i comandi di accelerazione e decelerazione.

Padroneggiate il controllo della velocità per intraprendere azioni di combattimento emozionanti in battaglie dal ritmo incalzante.

Ricordate: nella foga delle battaglie veloci e feroci, una sola mossa può cambiare le sorti della battaglia.

Massima personalizzazione strategica in varie modalità.

Godetevi una varietà di modalità, ognuna delle quali richiede strategie uniche: Deathmatch a squadre, Control Conquest, Command Siege, Escort e Raider.

Le circostanze inaspettate possono presentarsi ovunque e in qualsiasi momento.

Per superare questa incertezza, sviluppate le vostre strategie uniche.

Diventare un Waker o un Re-man.

A seconda delle circostanze, in battaglia si può assumere il ruolo di Waker o di Re-man. Ogni personaggio ha stili di attacco, tecniche di movimento e abilità finali uniche.

Scegliere diversi stili di gioco per i vari personaggi sarà la chiave della vittoria.

Ogni scelta porterà a conseguenze diverse.

Qui sotto potete vedere il trailer gameplay di Wakerunners.