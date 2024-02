Pokémon GO si prepara per San Valentino

In attesa del 14 febbraio, Pokémon GO si prepara a San Valentino con l’evento Carnevale dell’amore, ma non solo. Qui sotto potete vedere i dettagli del comunicato con eventi relativi ad allenatori e allenatrici per la festa degli innamorati:

San Valentino è alle porte, e con esso tutte le coppie si preparano a celebrare e festeggiare il loro amore. Spesso gli amori sbocciano grazie a passioni in comune, e questo è proprio il caso di alcuni Allenatori e Allenatrici di Pokémon GO. In alcuni casi il gioco per mobile ha addirittura fatto convolare a nozze alcuni di loro!

Articoli Consigliati Maniac: trailer d’annuncio e demo disponibile per il titolo in cui scatenare il caos Wakerunners: demo disponibile e nuovo trailer

Ad esempio Niantic (la software house dietro a Pokémon GO) ha assunto il ruolo di Cupido per Chris Dawson, 31 anni, e Alice Ingles, 29 anni: sul palco del Pikachu “meet and greet” durante il primo GO Fest del Regno Unito lo scorso agosto, al quale hanno partecipato ben 50.000 fan di Pokémon GO, lui si è inginocchiato e ha chiesto di sposarlo a quella che oggi è la sua fidanzata.

L’anello era contenuto in una Poké Ball e Chris teneva in mano un biglietto a tema che recitava “Vuoi sposarmi?”. La coppia, che ora è impegnata nell’organizzazione di un matrimonio a tema Pokémon, si è conosciuta 5 anni prima su un’applicazione di incontri online e ha trascorso i primi quattro appuntamenti giocando a Pokémon GO.

Contrariamente a ciò che spesso si dice, ovvero che i videogiochi tendano a far isolare le persone, Pokémon GO sta letteralmente aiutando a fare da cupido, con il suo effetto da “love potion” ampiamente documentato su thread di Reddit e in vari articoli. Il gioco è intrinsecamente sociale, utilizza il mondo reale come mappa e incoraggia i giocatori a uscire all’aperto e a esplorare l’ambiente circostante per catturare nuovi Pokémon e incontrarsi tra loro. Inoltre, elementi come i Raid (battaglie di gruppo) promuovono la collaborazione con altri Allenatori, mentre la nuova funzione multigiocatore Party Play ha reso Pokémon GO ancora più sociale.

I Community Day, organizzati sia da Niantic sia dai giocatori attraverso i forum online, si sono rivelati un’ottima opportunità anche per l’inizio di relazioni platoniche e romantiche, nate da interessi comuni.

EVENTO Carnevale dell’amore:

Quest’anno inoltre per celebrare San Valentino all’interno del gioco è in programma l’evento Carnevale dell’amore, e con un po’ di fortuna sarà possibile incontrare Oricorio cromatico.

L’evento avrà luogo dalle 10:00 di martedì 13 febbraio alle 20:00 di giovedì 15 febbraio 2024 (ora locale), e saranno disponibili bonus, compiti di ricerca sul campo e una sfida di collezione ispirata al Carnevale dell’amore.

Per tutta la durata dell’evento Carnevale dell’amore, inoltre, sarà possibile trasformare Furfrou Forma Selvatica in Furfrou Taglio Cuore. Durante e dopo la fine di questo evento, sarà possibile acquistare l’oggetto avatar nel negozio in-game: Tamburello Luvdisc, quello che potete vedere nell’immagine qui sotto.

Per maggiori informazioni sull’evento Carnevale dell’amore 2024 di Pokémon GO potete collegarvi al post sul sito ufficiale.