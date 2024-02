Maniac: trailer d’annuncio e demo disponibile per il titolo in cui scatenare il caos

Da oggi 5 febbraio, per lo Steam Next Fest, è disponibile la demo di Maniac, titolo in cui scatenare il caos all’interno di una cittadina, utilizzando uno dei vari maniaci disponibili. Come dice il team di sviluppo Transhuman Design, è un “GTA che incontra Vampire Survivors con un pizzico di Fast and the Furious per creare un casino infernale!”

Per l’occasione il publisher Skystone Games ha fatto uscire il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Benvenuti a Maniac, dove il caos aspetta solo di essere scatenato. Maniac è un ritorno ai tempi dei GTA originali, in cui il caos regnava sovrano.

Con un arsenale di personaggi sbloccabili, armi e un mondo in continua evoluzione. Cerca di non farti beccare!

GTA incontra Vampire Survivors con un pizzico di Fast and the Furious per creare un casino infernale!

Non ti senti abbastanza pazzo? Ci pensiamo noi! Con un arsenale di Democrazia a portata di mano, che va dal dirottamento di Bulldozer, autobus, auto della polizia, carri armati e altro ancora, la distruzione è tutto intorno!

Sei psicopatici con una miriade di abilità, equipaggiamenti sbloccabili e potenziamenti per i veicoli che aspettano solo di essere scatenati!

Una caotica città a mondo aperto, che aspetta solo che le catene del caos si spezzino! Con 11 distretti unici e un editor di mappe integrato, il tuo parco giochi ti aspetta!

Non si può dire Maniac senza un sistema pronto a portare distruzione e caos! Con le derive malate della fisica di guida e le reazioni a catena pronte a esplodere, il mondo è dinamico e in continua evoluzione. Tutto questo è supportato da un’IA aggressiva e determinata a catturarti, quindi non farti fregare!

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.