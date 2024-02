Apex Legends Svolta: trailer della nuova stagione per festeggiare i 5 anni

In occasione del quinto anniversario di Apex Legends, EA e Respawn hanno fatto uscire il primo trailer di Apex Legends: Svolta, la nuova stagione dell’FPS/battle royale in arrivo il 13 febbraio.

Attraverso gli occhi di Conduit, Loba, Octane e le altre leggende, in questo frenetico trailer di Apex Legends: Svolta dovrai ricordare di guardare sempre all’orizzonte e prepararti per le sfide che verranno. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Articoli Consigliati Unicorn Overlord: nel nuovo trailer vengono spiegati gli elementi sociali Maniac: trailer d’annuncio e demo disponibile per il titolo in cui scatenare il caos

Qui sotto i dettagli della season:

Apex Legends: Svolta segna l’arrivo dei potenziamenti per le leggende, che miglioreranno l’armatura e le abilità. Inoltre, per l’intera stagione potrai ottenere ricompense ogni volta che una nuova leggenda diventa disponibile. Per sbloccare una leggenda in modo permanente, ti basterà completare le sfide indicate. La nuova Classificata si basa su un sistema tanto rischioso quanto gratificante che incoraggia il combattimento in ciascuna divisione. Gioca l’evento collezione 5º Anniversario, con la rapidissima modalità Colpo secco e mappe decorate a festa per l’occasione. Una volta raccolti tutti e 24 i cosmetici della nuova stagione, i giocatori sbloccheranno immediatamente 150 frammenti di cimelio.

Per saperne di più su Apex Legends: Svolta, verrù pubblicato il trailer del gameplay giovedì 8 febbraio, prima dell’uscita ufficiale della stagione su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC tramite l’EA app e Steam martedì 13 febbraio.

Qui sotto potete vedere il trailer della nuova stagione, ricordando che la season precedente era Scintilla.