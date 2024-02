Unicorn Overlord: nel nuovo trailer vengono spiegati gli elementi sociali

Atlus e Vanillaware hanno appena pubblicato un nuovo trailer per il GdR Unicorn Overlord che spiega i modi in cui i giocatori possono socializzare e costruire un rapporto con i loro compagni. Potete vedere il filmato, dal titolo “Guida all’esplorazione di Jose”, in fondo alla notizia.

Nel video, il protagonista del gioco, Alain, impara le nozioni essenziali per rafforzare i legami tra i personaggi, costruendo un “rapporto” con i suoi compagni. Conversazioni, pasti e regali sono tutti modi importanti per rafforzare le connessioni con gli alleati, poiché un “rapporto” maggiore comporta bonus alle statistiche all’interno dell’unità e molto altro.

Articoli Consigliati Lysfanga The Time Shift Warrior: nuovo trailer e demo disponibile Apex Legends Svolta: trailer della nuova stagione per festeggiare i 5 anni

Dai creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim, Unicorn Overlord risplende nel combinare un’esplorazione del mondo aperta a un sistema di battaglia innovativo nell’iconico stile di Vanillaware. Attraversa un mondo vibrante, crea un enorme esercito con oltre 60 personaggi dal disegno unico, e accresci la tua fama attraverso le cinque nazioni in questa unica ed epica esperienza fantasy!

Il gioco è classificato PEGI 12 e sarà disponibile l’8 marzo 2024 su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PlayStation 4. Per ulteriori informazioni su Unicorn Overlord, potete visitare il sito ufficiale. Qui sotto il nuovo trailer, a questo link il precedente su personaggi e sistema di combattimento.