Until Then: annunciato il titolo narrativo in arrivo su PC e PS5

Il publihser Modus Games e il team di sviluppo Polychroma Games hanno svelato Until Then, avventura narrativa dove, in un mondo che si sta ancora riprendendo da una catastrofe, il protagonista Mark Borja e i suoi amici vivono le gioie e i dolori di un altro anno di scuola superiore. Molto importante la tematica dei social all’interno del gioco. Potete vedere il trailer d’annuncio in fondo alla notizia, con il gioco che arriverà su PC e PlayStation 5 (data non annunciata).

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

In un mondo che si sta ancora riprendendo dalla catastrofe, Mark Borja e i suoi amici vivono le gioie e i dolori di un altro anno di scuola superiore. Svegliati in una classica cameretta da adolescente, esercitati al pianoforte, affannati per rispettare le scadenze scolastiche e costruisci (e distruggi) relazioni, abbandonandoti ai ricordi delle insicurezze quotidiane che caratterizzano il periodo delle superiori.

Ma poi, un incontro fatidico mette in moto una serie di eventi che sconvolge la vita di Mark. Le persone scompaiono, i ricordi diventano inaffidabili. Scopri una verità celata con Mark e i suoi amici in questa avventura narrativa in cui le tue scelte hanno conseguenze. Sbrigati, prima che sia troppo tardi.

Definisci la tua avventura grazie ai dialoghi

Scopri un variegato cast di personaggi fortemente familiari con cui conversare di persona, per messaggio o per e-mail. Il modo in cui decidi di interagire (o di non interagire) può influenzare le relazioni, influire sul risultato di alcuni progetti, provocare situazioni inaspettate o addirittura essere determinante per il finale del gioco.

Esplora l’ambientazione grazie alla tecnologia di tutti i giorni

Esplora in profondità i social network, dove i tuoi Mi piace e commenti potrebbero avere delle conseguenze. Scorri post sui social, e-mail, pagine web e molto altro sul tuo smartphone all’interno del gioco: potresti scoprire informazioni e indizi sulle persone e sul mondo intorno a te.

Esplora i temi dell’amore, della perdita e dell’amicizia

Affronta questioni filosofiche nei panni del personaggio principale. Commetti errori e prendi decisioni difficili. Mark riuscirà a sostenere i suoi amici e a essere presente per loro quando necessario, o li deluderà? Riuscirà a far guarire le sue ferite, lasciando andare il passato? Decidi in che modo Mark dovrà crescere e adoperarsi per migliorare nel corso della storia.

Gioca a minigiochi ordinari che creano dipendenza

Inserisci una chiavetta USB… Aspetta, è al contrario! Ah no, era giusta prima. Combatti con i tuoi amici per ottenere più polpette di pesce alla bancarella all’aperto. Fai del tuo meglio in modo da poter pagare il jeepney. Perditi tra i giochi con cui ti trovi a giocare nella vita di tutti i giorni.

Immergiti in un’esperienza visiva cinematografica

Scopri a una modalità narrativa unica, presentata attraverso una pixel art creata a mano che cattura l’attenzione, e immergiti nei colori caldi e nella musica di un mondo che cerca di superare una tragedia. I personaggi, i paesaggi e gli oggetti si amalgamano in 3D. Ombre, riflessi e luci determinano il tono di un’esperienza creata con cura.

Scopri un mondo ispirato ai luoghi e alla cultura delle Filippine

Attraversa paesaggi ispirati alle Filippine in cerca della verità. Dal cuore della capitale trafficata alle lunghe corse in autobus attraverso campi erbosi e cittadine costiere, esplora il mondo di Until Then, ambientato in una versione fittizia delle Filippine. Gli spazi interni sono plasmati dai modi di fare della gente del posto, ponendo gli avvenimenti in un passato recente.

Qui sotto il trailer.