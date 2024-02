Gears of War: anche il TPS potrebbe arrivare su PlayStation?

Stamattina vi avevamo parlato della notizia secondo cui Microsoft starebbe pensando di portare le sue esclusive anche su altre piattaforme, da Starfield a Indiana Jones e l’antico cerchio, passando per i già precedentemente vociferati Hi-Fi Rush e Sea of Thieves: a tutti questi potrebbe aggiungersi anche Gears of War.

Questo secondo Jeff Grubb di Giant Bomb, che ha elaborato le recenti affermazioni secondo cui Microsoft starebbe lavorando a una nuova iniziativa per rilasciare un maggior numero di giochi esclusivi per Xbox su altre console.

Ha detto Grubb nel suo programma oggi lunedì 5 febbraio.

“L’altro che ho sentito che è sicuramente in considerazione – non significa che si farà, ma è in trattativa – è Gears of War. Gears of War è stato preso in considerazione”, ha ribadito.

Grubb ha anche detto che Microsoft aveva intenzione di spiegare pubblicamente la sua nuova iniziativa alla fine di febbraio, ma che, visto il susseguirsi delle voci nelle ultime ore, c’è la possibilità che un annuncio ufficiale venga anticipato.

“L’altra cosa che posso confermare è una voce secondo la quale ci sarà qualcosa alla fine di febbraio, quando spiegheranno questo cambiamento – è qualcosa di cui hanno sicuramente parlato”.

Ricordiamo che secondo Microsoft, la serie TPS aveva venduto oltre 22 milioni di unità e incassato più di 1 miliardo di dollari da quando la società ha acquisito il franchise da Epic Games nel 2014.

Ovviamente, prendete sempre il tutto con le pinze, in attesa di eventuali notizie ufficiali in merito.