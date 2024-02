Xbox: evento di aggiornamento aziendale programmato per la prossima settimana

A quanto pare i rumor emersi tra ieri e oggi che portano la divisione Xbox verso un futuro multipiattaforma dovrebbero concretizzarsi a breve. Phil Spencer infatti è intervenuto su Twitter/X per annunciato un evento di aggiornamento aziendale che si terrà la prossima settimana.

Di seguito il tweet:

“Stiamo ascoltando e ti ascoltiamo. Abbiamo pianificato un evento di aggiornamento aziendale per la prossima settimana, in cui non vediamo l’ora di condividere con voi maggiori dettagli sulla nostra visione per il futuro di Xbox. Rimani sintonizzato.”

Non sappiamo ancora se l’evento verrà trasmesso o meno in livestreaming (supponiamo di si), ma secondo il nostro pensiero è molto probabile che lo stesso Phil Spencer possa apparire in diretta (o comunque tramite un evento pre-registrato) e comunicare l’approdo dei titoli Xbox Game Studios anche sulle piattaforme rivali, ossia PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Tra i titoli rumoreggiati tra quelli che potrebbero diventare multipiattaforma troviamo Hi-Fi Rush, Starfield, Indiana Jones e l’Antico Cerchi, Senua’s Saga Hellbalde 2 e addirittura Sea of Thieves!

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024